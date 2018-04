CINEMA : Gagnez 1 mois gratuit à Kinépolis Nîmes

publié le 20/04/2018 à 16:14

Le cinéma est de loin le loisir préféré des Français.





Fun Radio Nîmes vous propose de gagner vos places de cinéma pour le Kinepolis Nîmes !

En ce moment, vous pouvez voir :



Love Addict, c'est le nouveau film Fun Radio à découvrir en 2018 !

Synopsis :Gabriel (Kev Adams) est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé (Mélanie Bernier), aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc …

> LOVE ADDICT Bande Annonce

Ou sinon le nouveau film de Steven Spielberg : Ready Player One

> Ready Player One - Bande-Annonce Officielle



En jouant avec Fun Radio Nîmes, vous aurez le choix d'aller voir le film que vous voulez parmi tous ceux à l'affiche à Kinépolis Nîmes et même d'y aller en famille ou entre potes puisqu'on vous offre 10 places ! Pour cela tentez votre chance en cliquant sur "Participer" ci-dessous.

Date limite du jeu : 27/04/18

Places valables jusqu'au : 30/06/18





