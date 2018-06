Coupe du monde sous haute sécurité à Metz, un lorrain en lice pour le Boccuse d'or : l'actu de ce mardi 12 juin 2018

publié le 12/06/2018 à 10:57

La coupe du monde se déroulera sous haute sécurité à Metz. Les fans zones ne sont autorisées par la Préfecture que dans les espaces fermés comme une salle de fête ou un stade de foot, à condition que la mairie filtre les entrées. Seules la demi-finale et la finale seront retransmises sur écran géant aux Arènes si la France est qualifiée. La mairie a donc restreint les retransmissions de match en terrasse de café à l’hypercentre. Les défilés bruyants de véhicules en fin de match sont également interdits.



De nouvelles inondations ont touché la région après les orages. Villerupt était sous les eaux hier. Du côté du Luxembourg, des routes ont également été inondées. Certaines voies de circulation ont été fermées par mesure de sécurité.

Le trafic est perturbé sur les rails aujourd'hui en Lorraine avec un nouvel épisode de la grève perlée à la SNCF. Comptez 1 TER sur 2 en circulation en Lorraine, 4 TGV sur 7. 3 trains sur 7 circulent entre Nancy et Lunéville, 3 trains sur 5 entre Metz et Luxembourg. Attention les ligne Nancy-Longwy et Metz-Bar-le-Duc ne sont pas desservies.





Un lorrain est en lice pour la finale européenne du Boccuse d'or à Turin en Italie. Matthieu Otto, second du restaurant étoilé l’Auberge de Saint Walfrid à Sarreguemines, défend les couleurs de la France. Il a passé ses épreuves hier et attend les résultats prévus ce soir.