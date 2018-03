Dernières heures sur Parcours Sup', Big Flo & Oli personnalités préférées des 7-14 ans : l'actu de ce mardi 13 mars 2018

publié le 13/03/2018 à 08:37

La plateforme Parcours Sup' ferme ses portes à 18h. Les élèves de l'académie Nancy-Metz bénéficient aujourd'hui d'un aménagement de leur emploi du temps aujourd'hui pour que les équipes éducatives puissent les accompagner dans leurs dernières démarches. Ils doivent formuler leurs vœux pour poursuivre l'année prochaine leur enseignement supérieur. Selon une enquête de Studyrama, 78% des lycéens jugent l’ergonomie de la plateforme claire. 55% trouve que l’absence de classement des vœux facilite l’inscription.





2 500 sportives se sont déjà inscrites pour la Messine. La course-marche contre le cancer du sein se déroulera le 29 avril prochain à Metz. Les organisateurs espèrent 15 000 inscriptions. Clôture des inscriptions le 13 avril.



Big Flo et Oli sont les personnalités préférées des 7-14 ans. Selon le sondage annuel Ipsos pour le Journal de Mickey, les deux rappeurs sont suivis par Soprano et l'acteur Omar Sy. La chanteuse Louane est la première femme citée. Elle est 15ème au classement. Black M est 4ème. Antoine Griezman, 5e et Maitre Gims,10ème.

Top départ aujourd'hui de la 14ème édition "Une jonquille pour Curie". La campagne nationale de l'institut contre le cancer récolte des fonds pour soutenir la création du premier centre pédiatrique intégré en France dédié aux cancers des moins de 25 ans. En Lorraine, notamment à Nancy et à Metz, des opérations ont lieu cette semaine pour soutenir l'évènement.