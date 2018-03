Permanence avant la fermeture de Parcours sup', don gastronome à Nancy : l'actu de ce vendredi 9 mars 2018

publié le 09/03/2018 à 06:41



L'académie Nancy-Metz mobilise une équipe de permanence ce week-end pour aider les lycéens indécis. Ils pourront poser leurs questions depuis la plateforme nationale Parcours Sup via la rubrique Contact/Formulaire. Lundi et mardi, les élèves de terminale pourront bénéficier d'un aménagement de leur emploi du temps pour que les équipes locales puissent les accompagner dans leur démarches. Fermeture des portes de la plateforme mardi à 18h.





Un don gastronome est organisé demain à Nancy. L’établissement français du sang s’installe dans les grands salons de l’hôtel de ville. Les donneurs seront récompensés avec une collation offerte par les professionnels des métiers de bouche de l’agglomération. Rendez-vous de 10h à 18h.



6ème édition du salon de la moto ce week-end à Pont-à-Mousson. Au programme : nouveautés 2018, stands d’accessoires, d’équipements des pilotes mais aussi des youtubers. Des shows mécaniques sont prévus avec deux nouvelles teams. Rendez-vous donc ce week-end espace Montrichard, samedi de 10 h à 20h et dimanche de 10 h à 18h. Tarif : 5 euros le week-end.