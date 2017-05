Écoutez Fun Radio Nîmes et gagnez vos places de cinéma au Kinepolis

publié le 15/05/2017 à 10:23

Le cinéma est de loin le loisir préféré des Français. C'est peut-être le cas pour vous !



Fun Radio Nîmes vous propose de gagner vos places de cinéma pour le Kinepolis.

De nombreux films sont actuellement à l'affiche. Peut-être opterez-vous pour "Jour J". Cette comédie signée Reem Kherici met en scène la réalisatrice. Elle se retrouve au cœur d'un triangle amoureux entre Nicolas Duvauchelle et Julia Piaton. Cette situation provoque de nombreux quiproquos. En plus de cela, ce film vous propose de magnifiques paysages, parfait pour s'évader le temps d'un instant.



> JOUR J Bande Annonce (Comédie - 2017) Rheem Kherici, Nicola Duvauchelle

Dans un tout autre genre, le film "Life" vous enverra dans l'espace. A bord de la station spatiale internationale Jack Gyllenhaal et son équipe découvrent la vie sur mars. Cette forme de vie s'avère plus dangereuse que prévue.



> LIFE ORIGINE INCONNUE Bande Annonce 2 VF (2017)

Reste encore le blockbuster "Les Gardiens de la Galaxie 2". Dans cette suite vous retrouverez Star-Lord, la guerrière Gamora, Drax, Rocket et Groot. La bande de chasseurs de primes intergalactiques est à nouveau embarquée dans une nouvelle aventure. Les fans de l'univers Marvel seront ravis.



Gagnez vos places de cinéma pour les films de vos chois au Kinepolis en écoutant Hans entre midi et 16h sur Fun Radio Nîmes, dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 0800 85 15 14 (appel gratuit).



Tous les mercredis, vendredis et samedis retrouvez la rubrique cinéma sur Fun Radio Nîmes avec Anaïs DAVID.