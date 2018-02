Evacuation de la ZAD à Bure, la gare de Metz dans le nouveau Monopoly : l'actu de ce jeudi 22 février 2018

publié le 22/02/2018 à 10:14

La ZAD de Bure a été évacuée ce matin en Meuse. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'opération a commencé à 6h15 pour déloger une quarantaine de personnes. 500 gendarmes ont été mobilisés. Objectif : mettre fin à l'occupation illégale du Bois Lejuc destiné au projet Cigéo d'enfouissements de déchets radioactifs de l'ANDRA.





Les élus lorrains ont été reçus par la ministre des transports pour le projet d'A31 bis. La délégation a été emmenée par Jean Rottner, le président de la région Grand Est. Objectif : faire part de l'indispensabilité du projet. La circulation et la saturation routière entre Nancy et Luxembourg pénalise le développement de la Lorraine et provoque de nombreux problèmes comme les nuisances sonores ou les accidents.



Les agriculteurs seront reçus à l’Elysée aujourd'hui. 1 000 jeunes paysans seront reçus aujourd’hui par Emmanuel Macron, 2 jours avant l’ouverture du salon de l’agriculture. Le gouvernement entend calmer la colère du monde agricole qui redoute un afflux de viande bovine en provenance d'Amérique du sud. En Lorraine, une manifestation s'est tenue hier devant la préfecture de la Moselle à Metz. Les agriculteurs s'inquiètent notamment de l'éventuel retrait de la dotations jeune agriculteur qui aide les nouveaux à s'installer.