Walygator recrute, un morceau de la Tour Eiffel à Nancy : l'actu de ce mardi 20 février 2018

publié le 20/02/2018 à 09:25

Le nombre de personnes tuées sur les routes en 2017 en Meurthe-et-Moselle a baissé. Il passe de 34 à 33. Le nombre de blessés et de blessés hospitalisés diminue de 6% et 20%. Les personnes âgées représentent 39% des victimes. Autre tendance : l'augmentation des piétons impliqués. En 5 ans, la part de piétons décédés a augmenté de 7,5%.



Un morceau de la tour Eiffel à Nancy. Le musée de l’Histoire du fer a accueilli hier l’escalier du monument après sa restauration. La pièce de 1889 fait 10 mètres de haut et pèse une tonne. Elle fera partie de l’exposition "Tour Eiffel made in Lorraine" qui commence samedi.



Walygator recrute ce samedi. Plus de 300 postes sont proposées : de l’accueil à l’entretien des voiries en passant par la restauration ou encore le commerce dans les boutiques. Une opportunité pour les étudiants à la recherche d’un job d’été mais aussi pour tous les demandeurs d’emploi puisque ces CDD peuvent à terme se terminer en CDI. Le formulaire d’inscription est à retrouver sur le site walygatorparc.com





Le raisin et le céléri se classent en tête des fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides. Selon une enquête de l'ONG Générations Futures, les mirabelles, leskiwis, les asperges et le maïs sont moins affectés. Un plan de réduction des produits chimiques sera présenté en mars par le gouvernement



Aux J.O. de Pyeongchang, Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron décrochent la médaille d'argent en danse sur glace. De son côté, Marie Martino a également remporté l'argent dans l'épreuve de ski halfpipe. La France compte à présent 12 médailles.