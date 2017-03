FF1J - Le Festival du Film D'un Jour à Belfort

publié le 24/03/2017 à 12:00

Fun Radio Belfort vous présente Le Festival du film d’un jour des étudiants de l'UTBM!

Le FF1J (Festival du film d’un jour, c'est un festival organisé par les étudiants de l’UTBM – Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Ce festival se déroule sur 3 jours, pendant lesquels des équipes de tournage d’étudiants de toute la France doivent réaliser les meilleurs courts-métrages. Ils ont 50h pour trouver un scénario, tourner et monter leur court, ceci à partir d’un thème dévoilé le premier jour.



> Quand a lieu le FF1J ?

Cette année, pour la douzième édition, le FF1J aura lieu du 25 au 28 mai 2017.

FF1J

> Comment y assister ?

En venant à la cérémonie de clôture qui aura lieu le samedi 27 mai 2017 (+ d’infos à venir).

"J'ai été formidablement surpris, c'est un magnifique exercice" Bernard Sasia, président du jury#cérémonie #ff1j — FF1J (@FF1J) 7 mai 2016

> Comment peut-on participer ?

Être un étudiant dans le supérieur motivé (facile ;) ) pour se lancer dans la participation au défi fou de réaliser un film en seulement 50 heures ! Toutes les règles sont sur le site FF1J. Clôture des inscriptions le 2 avril.

Si vous avez besoin de plus d'infos, prenez contact avec les organisateurs: ff1j@utbm.fr



> Quel est le planning?

- Il y aura un village éphémère autour du cinéma en centre ville de Montbéliard à partir de 14h le vendredi 26mai, et toute la journée le samedi 27 mai

- La cérémonie de remise des prix et de clôture aura lieu le samedi 27mai à 20h à La Mals à Sochaux.





Et maintenant? Nous n'avons plus qu'à leur souhaiter bonne chance! :)