Gagnez vos places pour le concert de Dadju à l'Axone !

En 2017, Dadju lançait sa carrière solo. Quatre ans plus tard, il s’impose désormais comme l’un des artistes majeurs de la scène musicale de sa génération avec près d’un million d’albums vendus, 32 singles d’Or, 13 singles de Platine et 9 singles de Diamant ! Son dernier album « Poison ou Antidote », sorti le 18 novembre 2019, s’est écoulé à plus de 280 000 exemplaires. Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Paris, un Accor Arena et une tournée des Zéniths sold out… Dadju vous donne rendez-vous en 2021 et 2022 pour le P.O.A. Miel Tour à partir du 1er novembre à Bordeaux à l’Arkéa Arena.

Quel est le cadeau ?

Toute la semaine, gagnez vos places pour le concert de Dadju, le 09 février à l'axone !

Comment Jouer ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 04 février 2022.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.