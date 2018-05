Fin de la 1ere phase de Parcours Sup', aider les gorilles avec de vieux téléphones : l'actu de ce jeudi 3 mai 2018

publié le 03/05/2018 à 09:27

La première phase de la procédure Parcours Sup' est terminée. 26 525 candidats de l'académie de Nancy-Metz ont formulé au moins un vœux sur la nouvelle plateforme. 71% des vœux ont été exprimés en filières sélectives, 29% en Licence. Pour assurer une place à chacun dans l'enseignement supérieur, 620 places supplémentaires ont été financées pour accueillir les étudiants à la rentrée 2018. Les premiers résultats tomberont le 22 mai.





Le zoo d’Amnéville recycle les téléphones portables. Objectif : sauver les gorilles. L’animal est victime du coltan, un composant de nos appareils. Il est prélevé dans des mines situées sur leur territoire. Recycler permet donc de lutter contre la déforestation et d’aider le primate en danger. Une borne a été mise en place dans le zoo.



Le trafic est perturbé sur les rails aujourd’hui en Lorraine comme partout en France. Nouvel épisode de mobilisation. 1 TGV sur 2 circule dans la région, 3 TER sur 10. Comptez 7 allers et 4 retours entre Nancy et Luxembourg, 22 allers et 21 retours entre Nancy et Metz et 21 allers-retour entre Metz et Thionville. Des bus de substitution sont mis en place notamment entre Metz et Sarreguemines ou encore entre Nancy et Longwy. Aucune circulation en revanche entre Thionville et Montmédy.





Attention aux travaux à Metz. La circulation est perturbée rue Saint-Pierre. Le traffic est à sens unique depuis le carrefour Robinson jusqu’à la rue Jules Lagneau. Une déviation est mise en place. Des travaux nocturnes sont également prévus du carrefour de la rue Haute Seille et la rue du Cambout.