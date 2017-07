Francis Heaulme sera rejugé, les festivités du 14 juillet en Lorraine : l'actu de ce jeudi 13 juillet 2017

publié le 13/07/2017 à 09:05

Francis Heaulme sera rejugé à Versailles. L’homme avait fait appel de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986. Déjà condamné pour d’autres meurtres, le "Routard du crime" a toujours nié avoir tué Cyril et Alexandre. La date du procès n’est toutefois pas encore connue.





De nombreuses festivités sont organisées pour le 14 juillet demain. Plusieurs concerts et un DJ set est prévu à Metz avant le feu d’artifice à 22h30. A Thionville, rendez-vous sur les berges de la Moselle à 22h. Un spectacle pyrotechnique est également prévu à 22h30 au stade du canal à Montigny-lès-Metz. A Nancy, après des animations et des piques-niques dans les quartiers, tous sont invités à se rassembler au Pole nautique. Pour l’occasion, le réseau Stan sera renforcé sur les ligne 1 et 2.



Bison Futé voit rouge aujourd’hui La circulation sera chargée pour le long week-end du 14 juillet. Ce sera rouge dans le sens des départs au niveau national. Les grandes métropoles sont à éviter. La circulation restera difficile demain.