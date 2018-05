Frederic Hantz quitte le FC Metz, les agents ONF en colère à Nancy : l'actu de ce jeudi 17 mai 2018

publié le 17/05/2018 à 08:34

Les agents de l’ONF manifesteront leur colère aujourd’hui à Nancy. Ils seront réunis ce matin, vers 10h, place d’Alliance pour dénoncer la remise en cause du statut d’établissement public de l’ONF. Ils craignent la baisse des salaires avec le passage en force d’une convention collective.



Dans l'affaire Grégory, les mises en examen de Murielle Bolle et des époux Jacob ont été annulées par la Cour d'Appel de Dijon. Les contrôles judiciaires ont été levés hier. Le procureur a précisé que la décision portait sur des points de procédure et non pas sur le fond du dossier. Tous avaient été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort.

La deuxième édition des Metz Running Class est organisé aujourd'hui. Les experts de la course à pied seront présents pour vous aider à débuter, ou reprendre la course à pied. Ils pourront vous aider et vous conseiller à préparer un marathon un semi marathon. Rendez-vous à 18h30 à l’hôtel de ville. Pour participer, inscrivez vous à partir de la page Facebook Metz Running Class 2018.





Frederic Hantz quitte le FC Metz. Annonce du club hier. Le départ est prévu le weekend prochain après la dernière journée de championnat. L'entraîneur adjoint Arnaud Cornier quitte également le club.



En handball, les dragonnes de Metz sont en finale des Plays-off. Les messines se sont imposées 37 à 23 hier contre Nantes. Elles affronteront Brest en finale à partir de mercredi prochain. Objectif : un 22ème titre de championnes de France.