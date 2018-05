Une allée en hommage à Arnaud Beltrame à Nancy, la retraite de Julien Absalon : l'actu de ce mardi 15 mai

publié le 15/05/2018 à 09:32

La ville de Nancy va nommer la nouvelle voie au droit de l'Esplanade du Souvenir Français et de l'allée Arlette Gruss par "allée Arnaud Beltrame". La décision a été prise hier en conseil municipal. Le colonel est décédé le 23 mars dernier dans un supermarché de Trèves lors d'un attentat terroriste revendiqué par l'état islamique. A noter que 17 policiers municipaux seront recrutés cet été dans la Cité Ducale. Laurent Hénart a annoncé qu'ils seront tous armés.





Journée de mobilisation à la SNCF sous tension hier. Les cheminots en grève ont déployés des banderoles au-dessus des ponts des autoroutes sur l’A31 et l’A4. Objectif : dénoncer la réforme ferroviaire. A Nancy, des manifestants sont entrés dans le bâtiment de la direction régionale de l’entreprise et ont blessé un agent d’accueil. Des jets de pétard ont également perturbé la circulation des trains notamment près de Woippy, Forbach et Saint-Dié-des-Vosges.

Julien Absalon lève le pied. Le cycliste vosgien a décidé de mettre un terme à sa carrière. En cause : des crises d’allergie à répétition. Le lorrain de 37 ans est double champion olympique et quintuple champion du monde.