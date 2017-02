Fun Radio Nîmes vous offre vos places pour le match Nîmes / Ajaccio

Cette saison, pour tous les matchs à domicile de notre équipe le Nîmes Olympique, gagnez vos places avec le Smash Fun !

La radio des Crocos, c’est Fun Radio Nîmes le Son Dancefloor.

Football

par La rédaction de Fun Radio Nîmes publié le 20/02/2017 à 10:35

A l’occasion de la 27ème journée de la Domino's Ligue 2, les Crocos reçoivent Ajaccio.

Pour cet événement, on vous offre vos invitations !



Le vendredi 24 Février, rendez-vous au 123 avenue de la Bouvine à Nîmes pour supporter notre équipe.



Écoutez Hans entre 12h et 16h pour gagner vos invitations pour vous, vos potes et votre famille.

Dès que vous entendez le Signal du Smash Fun, appelez le standard au 0 800 85 15 14 (numéro gratuit).



