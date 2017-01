Fun Radio Nîmes vous offre votre Pack Love pour la Saint-Valentin

Avec la boutique Love Play à Nîmes, on vous offre votre Pack Love.

Inscrivez-vous ici pour gagner des objets, accessoires et surprises sexys.

Vous voulez faire plaisir et surprendre votre copain ou votre copine pour la Saint-Valentin ?

Crédit : Instagram Stella Maxwell Stella Maxwell est la femme la plus sexy de l'année

par La rédaction de Fun Radio Nîmes publié le 27/01/2017 à 17:54

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Fun Radio Nîmes et Love Play vous proposent de gagner votre Pack Love.



Love Play est une boutique nîmoise spécialisée dans la lingerie féminine sensuelle et raffinée, les toys et les accessoires pour les plus coquins.

Sur 250 m², plus de 5000 produits sont disponibles pour pimenter le plaisir des sens. Love Play est la boutique sexy chic et de Nîmes.



Votre Pack comprend de la lingerie, des huiles de massage, des accessoires, des objets sexys et surprises coquines.