Fun Radio Nîmes vous offre votre forfait permis B avec l'Auto-école Monthléry

publié le 18/04/2017 à 14:26

Restez à l'écoute de Fun Radio Nîmes et gagnez votre forfait permis B !



Nous vous offrons votre forfait pour le Permis B !! Ce qui comprend : le code de la route, 20h de pratique et une présentation à l'examen. Les frais de dossier seront pris en charge.

Vous n'aurez rien à payer !!



Pour gagner écoutez Hans entre midi et 16h sur Fun Radio Nîmes, dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 0800 85 15 14 (appel gratuit).



L'Auto-école Monthléry est située au 132, rue San Lucar à Nîmes

Téléphone : 04 66 64 06 23