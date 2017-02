Fun Radio Nîmes vous présente la Nuit de l'Orientation

Fun Radio Nîmes et la CCI du Pays d'Arles présentent la nuit de l'orientation le vendredi 3 mars de 17h à 21h30 au palais des congrès d'Arles.

Nuit de l'orientation 2017

par La rédaction de Fun Radio Nîmes publié le 27/02/2017 à 17:07

