Fun Radio vous envoie au WinterSound Festival 2018

Fun Radio Belfort vous offre vos places pour le plus gros événement du moment, le WinterSound Festival !

Réservez déjà vos dates : les 2 & 3 février 2018 à la Croisée des Loisirs à Delémont

Avec au programme des invités exceptionnels :

En démarrant le listing par...Kungs !

Le DJ, auteur-compositeur et musicien français découvert et révélé au grand public par David Guetta vous prépare des mixes à rester collé au sol.

Préparez-vous parce qu'il a annoncé que vous allez passer une soirée de DINGUE ;)

Le prochain il vient directement du Danemark pour vous faire kiffer et ramener sa touche perso à cette soirée, vous l'attendiez tous et il sera présent en chair et en musique : Martin Jensen !

Si vous voulez un rappel, c'est ça :

> Martin Jensen - Solo Dance

Et ils ne seront pas tout seul.. Fire Beatz, Nicky Romero, et bien d'autres feront aussi partis du game !

Concernant l'organisation :

Des cabanes seront à votre disposition à l'intérieur de la salle.

Restauration : Thaï, pizzas, crêpes, sandwiches, hamburgers, frites !

Kiosque pour cigarettes et guichet automatique bancaire Bancomat installés sur place ;)

Boutique Metro : T-Shirts, casquettes du Festival et autres vêtements..

> Wintersound Festival - Official Aftermovie 2017

3 grands parkings GRATUITS sont disponibles à proximité du festival.

Il est aussi possible de retirer de l'argent directement à l'intérieur de la salle via cartes de crédit.

Vestiaire payant à disposition situé à l'entrée du festival.



Il faut avoir au moins 16 ans pour pouvoir accéder à l'enceinte de la salle ou d'être accompagné d'un adulte responsable.

Pour les fumeurs, un espace vous sera consacré.

Est interdit :

_ Port de bouteilles en verre/pet

_ Port d'appareils enregistreurs vidéo/audio/photo

_ Port de parapluies

_ Animaux



ADRESSE :

Rue Emile - Boéchat 87

2800 Delémont

Suisse



ACCESSIBILITÉ :

A 5min de la gare à pied en passant par le sous-voies

A 2min de la sortie d'autoroute Delémont Est

Aéroport le plus proche EuroAirport de Bâle / Mulhouse à 40 min.

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez chaque jour 2 places pour le WinterSound Festival !

Et bien sûr quand vous gagnez des cadeaux sur le 100FM, l'appel et la participation au jeu est TOTALEMENT gratuit! :)



> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!



> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

La 1ère radio musicale sur le territoire de Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!





(Fin de l'opération le vendredi 26 janvier 2018)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 5 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)