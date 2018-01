Fun Radio vous invite à la soirée électro afrobeat de V2C

publié le 19/01/2018 à 17:00

Fun Radio Belfort vous offre vos PASS pour aller faire la teuf à la soirée organisée par V2C à La Poudrière de Belfort le jeudi 25 janvier 2018!





Albinoid Sound System (Afrobeat)

Les membres d’Albinoid Sound System se sont saisis de l’afrobeat de Lagos des années 70 et se sont demandés ce qu’ils pouvaient en faire en tant que musiciens européens, avec les moyens et la culture de notre époque. Le résultat est une musique hybride dansante et implacable, aussi organique que synthétique où les percussions et les cuivres se mêlent aux machines et aux chants scandés pour un résultat qui nous envoie au croisement de la transe africaine et de celle de l’électro.

Leopard DaVinci (Funk/Electro)

Nom de scène: un pseudo félin en hommage à un grand maître de la peinture italienne.

Signe particulier: crée des beats suintant le groove, en passionné déraisonné de musique afro-américaine.

Sur scène, il est capable de balancer des sets de 4 heures sur ses machines, agrémenté des passements de jambes chorégraphiques et de solos de clavier-guitare. Cet instrument unique fait-maison représente à lui seul la musique du Léopard : une nouvelle formule venue tout droit du dance floor de l'univers de P-funk!

Infos pratiques :

Ouverture des portes : 20h30; JEUDI 25 JANVIER 2018



Billets



Sur place : 8€

> Albinoid Soundsystem

