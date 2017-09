Fun Radio vous invite: Le Summer Break France #1 à Besançon

publié le 08/09/2017 à 16:00

Fun Radio Belfort présente: la toute première édition de l'événement Summer Break France à Besançon !



Vendredi 22 Septembre, vivez une soirée exceptionnelle avec Sound of Legend, Adrien Toma & Jillionaire of Major Lazer nominé meilleur groupe international de l’année 2015 et 2017, et même Chris Willsman notre dj local Fun Radio qui vous assureront un live exceptionnel - Tous réunis autour d'une piscine, de châteaux gonflables et d'une tyrolienne géante !



Summer Break France?

Summer Break France, c'est un concept incomparable jamais vue en Europe qui combine des animations et des installations hors du commun, des sports extrêmes, et des mix Live de DJ internationaux pour vous faire vivre une expérience unique.

La tournée officielle débutera en 2018, avec en exclusivité une soirée d’ouverture le 22 Septembre 2017 à Besançon, à moins d'une heure de Belfort!

Summer Break France, bien plus qu'une soirée...

-Piscine, jacuzzi, coin plage, château gonflable, ventre y glisse et une tyrolienne géante pour survoler le dancefloor!

-Battle Hip Hop,show trial, gogo danseuses, moto cross, et d’autres animations seront menées par plus de 30 professionnels.

-Un before géant avec des consommations à 1€ et des animations diverses comme le Championnat Régional de Cup Pong!





Entrées gratuites: Smash fun & inscriptions ici!

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute cette semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez vos deux billets pour le Summer Break France le 22 septembre!



De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!

Et pour encore doubler vos chances? Inscrivez-vous ci-dessous:





Le billet comprend l'accès au site et aux installations (piscine, tyrolienne, chateau gonflable, ventre y glisse, tables de Cup pong, beach volley, etc...)





Plus d'infos sur la page & l'event Facebook!



Summer Break France… Entre dans la légende.



Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!