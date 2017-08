Le Pack Fun Summer 2017 est à gagner sur Fun Radio

publié le 25/08/2017 à 16:00

Fun Radio Belfort vous offre votre pack fun!

> Heiiin? Le pack Fun? C'est quoi?

Oui, Corentin du midi-16h a décidé de vous offrir une tonne de cadeaux, en rassemblant le meilleur de votre été dan sun gros sac Fun Radio: Les compiles des meilleurs sons que vous avez entendu sur les plages; Des clés USB pour transporter le son dancefloor partout avec vous, des places de cinéma pour voir les meilleurs films sur grand écran, et pleins d'autres surprises... Quel généreux! ;)

> Comment gagner le pack?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple:

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez votre Pack Fun Summer 2017!



(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé. Nous ne garantissons pas la contenance du Pack Fun - Image d'illustration)