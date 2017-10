Fun Radio vous offre des bons d'achat pour Ding Fring

publié le 13/10/2017 à 17:00

Fun Radio Belfort vous offre des bons d'achats pour Ding Fring !



Ça vous brancherai de vous offrir des vêtements de bonnes marques à prix dérisoire ?

Au lieu d'aller dans les grands magasins voir votre portefeuille diminuer petit à petit, privilégiez le fait de pouvoir acheter 3 articles au prix de 1 !

Ding Fring

Maintenant c'est possible grâce aux bons d'achats que l'on vous fait gagner !

Il y en a pour tous les goûts ET pour tous les âges ;)



Fringues pas chères et achats solidaires donc si vous êtes des adeptes du shopping, c'est l'occasion A NE PAS LOUPER.

Le seul magasin soldé toute l'année !

Au menu : Bonnes affaires, prix minis.

Plus de renseignements sur leur site !



> Besoin de + d'infos?

HORAIRES:

Ouvert du Lundi au Samedi

De 9H à 19H



ADRESSE:

ZAC des Prés

90400 Andelnans



1 rue du Dr Duvernoy

25400 Audincourt



N° DE TEL :

03 84 28 57 60

Audincourt: 03 81 35 00 61

> Comment gagner mes places?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple !

(Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail)

