Gagnez votre pass VIP pour la boîte de l'Atlantide à Porrentruy

publié le 13/10/2017 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort vous offre votre PASS VIP pour la toute nouvelle boîte de nuit l'Atlantide qui vient d'ouvrir à Porrentruy !

Mais attention... ce n'est pas un simple PASS VIP, c'est un pass VIP valable TOUTE l'année, pendant 365 jours pour être le roi de la soirée chaque week-end!



Amoureux de la vie nocturne, c'est ICI que ça se passe.

Nouvelle déco, piste de danse, grande terrasse couverte pour les fumeurs, plage qui ouvrira dès le retour des beaux jours.. tout y est !

La nouvelle équipe de l'Atlantide vous fera vibrez et danser toute la nuit ;)

Interdit aux moins de 18 ans.

Atlantide OP

Soirées à thème, tout style de musique confondu, consommations à prix tout à fait abordables.

Système de navette gratuite mis en place entre la discothèque, le centre-ville et la périphérie de Porrentruy pour assurer la sécurité de tous.



> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez votre PASS VIP valables pendant 1 AN pour l'Atlantide!



> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!



> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le Facebook de l'Atlantide.



HORAIRES:Le Vendredi et Samedi

De 23H à 4H30

ADRESSE:

Route de Courgenay 110A

2900 Porrentruy



N° DE TEL:

+41 78 779 44 73



Prêt, feu... SMASH !



Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!







(Fin de l'opération le vendredi 20 Octobre 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)