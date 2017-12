Gagnez 50€ d'achat chez Jour de Fête grâce à Fun Radio Nîmes

publié le 15/12/2017 à 17:05

Vous organisez où participez à un nouvel An et vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre ? Vous avez besoin de décorations, de déguisements, et toutes sortes d'accessoires ?

Jour de Fête est le magasin idéal pour cela. Tout ce dont vous avez besoin s'y trouve !



Situé rue Jean - Lauret à Nîmes, Jour de Fête est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h. L'équipe du magasin vous accueillera et vous conseillera sur toute la gamme de produits que propose le magasin.

Gagnez 50€ d'achat chez Jour de Fête de Nîmes en écoutant Fouco entre midi et 16h sur Fun Radio Nîmes, dès que vous repérez le signal du SMASHFUN soyez les premiers à appeler le 0800 85 15 14 (appel gratuit).