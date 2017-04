Gagnez le pack soutien des 3 prochains matchs de l'ASM Belfort

publié le 07/04/2017 à 15:00

La fin de la saison se rapproche à Serzian, et les joueurs ont plus que jamais besoin de votre soutien pour aller chercher un maintien dans ce championnat de National!Partez voir les 3 derniers matchs de la saison! Venez soutenir l'ASM Belfort FC contre Créteil, CE Sedan Ardennes, et Marseille Consolat! Chaque match débute à 20h00 au stade Roger Serzian à Belfort !

L'ASMB arrivera-t-elle à se relever de ses dernières défaites?





> Comment gagner le pack?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple !

Envoyez dès maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi partager la publication sur Facebook, et liker la page de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner!

Les gagnants seront tirés au sort jeudi, pour venir soutenir les lions!



> Comment acheter le pack des 3 matchs?

Le club tiendra des permanences au Stade Serzian le mardi 11 et jeudi 13 Avril de 9h à 11h afin de vous permettre de vous procurer vos packs 3 matchs.

Plus que jamais le club et les joueurs comptent sur votre présence afin de réaliser une bonne fin de saison à domicile et aller chercher les derniers points utiles au maintien de l’équipe en championnat national!



La radio officielle de l'ASM Belfort, c'est Fun Radio Belfort, 100FM!