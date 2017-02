Repérez le signal du Smash Fun sur Fun Radio Belfort!

Gillet Lafond Boulevard Carnot, à Belfort

par Corentin publié le 03/02/2017 à 15:00

Et si vous aussi vous pouviez vous permettre d'être au TOP de la mode, et gratuitement?

Fun Radio Belfort vous offre vos bons d'achats de 80 euros à dépenser chez Gillet Lafond et Dress code by Gillet Lafond à Belfort; La classe et la mode tout simplement à l'occasion de la Saint-Valentin! Faites plaisir à votre moitié!



Cette semaine, Fun Radio Belfort vous offre un bon d'achat de 80 euros par jour ! Pour tenter votre chance, envoyez vos coordonnées ci-dessous pour remporter ce très beau cadeau !

Saint Valentin



Prêt? Feu, SMASH!

Le son dancefloor sur le territoire de Belfort, c'est Fun Radio - 100FM!

*chaque dotation sera à récupérer directement au magasin GILLET LAFOND, situé boulevard Carnot à Belfort

(fin de l'opération le vendredi 10 Février 2017)