Gagnez vos entrées pour le WinterSound Festival

Le Wintersound Festival débarque pour une 6ème édition, et met le paquet sur sa programmation! Au programme, deux jours de son en non-stop avec des artistes...

WinterSound Festival 2017

par Corentin publié le 19/01/2017 à 16:00

Êtes-vous prêts?

Le WinterSound Festival reprend du service les 3 & 4 février 2017, et vous invite à sa sixième édition, qui vous assure de ne pas vous ennuyer, et de bouger jusqu'au bout de la nuit avec tous vos artistes préférés! Lors de la précédente édition, pas moins de 7500 clubbers sont venus au coeur du Jura pour jumper !



Vous ne connaissez pas encore le WinterSound Festival? Vous allez adorer!

Le WinterSound, c'est deux jours de pur kiff, avec des artistes du top 15 mondial, qui viennent faire la teuf avec vous à Delémont, en Suisse près de la frontière Française.



Les plus grands Dj's de la planète sont attendus au WinterSound Festival!

La crème de la platine, le meilleur de la dance-électro sera là pour faire chauffer les platines et le dancefloor! Les 3 & 4 Février, c'est une expérience inédite qui vous attend à Delémont: Les meilleurs DJ's du top 15 vous réservent des sets exclusifs, ils mixeront les plus gros tubes Dance-Electro du moment!

-W&W, le duo de Dj néerlandais que vous avez entendu sur Fun Radio avec leur célèbre titre "Live the night"; Tujamo sera également de la party, qui a cartonné avec son tube "Drop That Low"; KSHMR, LE dj Fun Radio que tout le monde adore, élu cette année 12ème dans le classement TOP 100 DJ Mag, et que vous avez découvert sur Fun Radio; Dj Bl3nd, dj préféré de notre animateur local Corentin, à l'antenne entre midi et 16h sur Fun Radio Belfort, Dj Bl3nd est LE dj spécialiste de la teuf par excellence, venu d'Amérique, il sera là pour mixer avec un set explosif plutôt penchant dubstep; Julian Jordan sera aussi là en mix, un dj que vous avez sans doute découvert pendant l'Electrobeach Music Festival;

La "bad girl" belge Shay, révélation hip-hop/rap francophone de l'année découvert par Booba sera également de la partie, avec sa personnalité et son flow percutant! Son premier album est sorti très récemment, et vous offre un cocktail enivrant de rap hardcore, de R’n’B et de rythmiques de pop africaine.

Le line-up complet est disponible intégralement sur le site officiel du festival!

Line-up: les meilleurs artistes sont attendus! Tony Junior Date : voir la galerie

Pour assister à ce qui se fait de mieux, et vivre une ambiance de dingue, comme vous n'avez jamais encore vécu, la billetterie est ouverte, il est encore temps de prendre vos places rapidement:

Billeterie du WinterSound Festival 2017

Ou sinon, Corentin vous offre vos entrée! ;) Pour les gagner, écoutez Corentin entre midi et 16h sur Fun Radio Belfort. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez le premier à appeler le 03 84 90 45 00 !



Rejoignez l'événement sur Facebook: WinterSound Festival - 6e Edition



Informations pratiques:

Le Wintersound Festival se déroule à la Croisée des Loisirs :

Rue Emile-Boéchat 87

2800 Delémont

Suisse

Trois grands parkings GRATUITS se situent à quelques dizaines de mètres du Festival.

-A 5min de la gare à pied en passant par le sous-voies.

-A 2min de la sortie d'autoroute Delémont Est

-Aéroport le plus proche: EuroAirport de Bâle/Mulhouse à 40min.



Plusieurs cabanes seront à disposition des festivaliers à l'intérieur de la salle:

Restauration: Thaï, pizzas, crêpes, sandwiches, hamburgers, frites, etc.

Boutique Metro: T-Shirts et casquettes du Festival et autres vêtements

Vestiaire: 2CHF



Il est possible de retirer de l'argent à l'intérieur de la salle au moyen de cartes de crédit. Un guichet automatique est disponible à la gare de Delémont (10 minutes à pied du Festival)



#wintersound2017 #winteriscoming



