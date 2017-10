Gagnez vos invitations pour le spectacle de Fred Testot à Ludres

publié le 24/10/2017 à 12:27

Retrouvez Fred TESTOT, avec son spectacle "Presque Seul", jeudi 23 novembre à 20h, à l'Espace Chaudeau de Ludres . Ecoutez Alex entre Midi & 16h et repartez avec vos invitations !



C'est presque seul et malgré un régisseur perturbé et perturbant que Fred Testot nous embarque dans la comédie de la vie vue au travers du métier de Comédien. Une vie de fou dans laquelle les personnages presque imaginaires se bousculent dans la joie, la bonne humeur. Avec la joyeuse bande de cinglés qui habitent dans sa tête, Fred Testot n'est en fin de compte pas si seul.

Jouez également sur notre page Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Tél Mail & le Fun'Pass : Comédie.

