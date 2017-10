publié le 24/10/2017 à 12:06

Depuis 10 ans, Nassim, un auditeur, garde un secret. Il n'a jamais avoué à sa mère son homosexualité et a décidé de le faire en direct de l'émission. Un sujet qui touche particulièrement Bruno, parrain de l’association Le refuge accueillant des jeunes homosexuels rejetés de chez eux.



Ne sachant pas comment sa mère allait réagir, Nassim a préféré lui cacher cette vérité durant toutes ces années. Le jeune homme vit aujourd'hui à Taïwan et est en couple avec un garçon depuis 4 ans. L'équipe a contacté Fatiha, la mère du jeune homme, et lui a dévoilé en chanson l'homosexualité de son fils.

Après ce message clair, elle a fondu en larmes. Finalement sa réponse a réjoui tout le monde : "Je t'aime toujours, t'es mon fils." Un soulagement pour Nassim qui va pouvoir s'épanouir et ne plus vivre caché.