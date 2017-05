VIDÉO - "Rollin" : le titre l'été de Calvin Harris avec Future et Khalid

publié le 12/05/2017 à 14:25

Calvin Harris l'avait annoncé sur son compte Twitter : le 12 mai 2017, il dévoilerait son nouveau titre Rollin. C'est maintenant chose faite. On découvre ce nouveau morceau avec enchantement, sur lequel il a collaboré avec Future, un rappeur américain qui cartonne en ce moment avec son titre Mask Off et Khalid un jeune chanteur de 19 ans. Les trois artistes ont produit un titre entraînant tinté de mélancolie, à l'image de son morceau Slide.



Calvin Harris dévoile ainsi un troisième extrait de son album Fun Wav Bounces Vol.1, qui sortira le 30 juin prochain. Le DJ fait patienter ses fans à coup de teaser et ils en redemandent ! Après Slide avec Migos et Frank Ocean et Heatstroke avec Young Thug et Pharell Williams, on a hâte de découvrir le prochain. Calvin Harris sait s'entourer des meilleurs pour créer des titres originaux, qui se révèlent être à chaque fois des cartons. On s'imagine déjà écouter Rollin tout l'été sur Fun Radio !