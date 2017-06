Gagnez vos pass VIP pour la soirée IBIZA NIGHT au Moulin

publié le 30/06/2017 à 16:00

Le 15 juillet, c'est la soirée Ibiza Night! Le Moulin se transforme en club hallucinant d'Ibiza!

Vient découvrir Le Moulin comme tu ne l'as jamais vu:

Une soirée COMME si vous étiez sur l'île espagnole, avec tous les sons dancefloor que vous kiffez, l'ambiance et la chaleur d'un été en mode Ibiza!

Toute la soirée, tente de gagner des cadeaux!





Fun Radio Belfort vous y envoie pour vous éclater en VIP !



> Pour gagner...

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez chaque jour deux places VIP pour la soirée Ibiza Night!

> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!



Le son Dancefloor sur le Territoire de Belfort, c'est Fun Radio, 100FM !



(Fin de l'opération le vendredi 07 Juillet 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)