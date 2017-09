Gagnez vos places au cirque Medrano

publié le 01/09/2017 à 15:00

Venez applaudir un show inédit mêlant traditionnel et modernité composé d’une quinzaine d’artistes!

Un réel moment de magie et de féerie à partager en famille. En plus d’être un chapiteau itinérant, le cirque Medrano est une réelle famille où l’art du jonglage, du domptage et du rire se mélange avec notre équipe technique, indispensable à la vie du cirque et à ses représentations de ville d’un jour.

Sur la piste se succèdent des numéros inédits et une cascade d’artistes tous plus talentueux les uns que les autres.

Venez découvrir le nouveau spectacle Medrano qui saura vous transporter et vous mettre des étoiles dans les yeux!



On vous invite avec votre famille au chapiteau, parc des expositions de Belfort le samedi 19 septembre prochain à 20H30 !

Pour gagner vos entrées, il suffit de s'inscrire au tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous.

Invitations gratuites dans la limite des places disponibles - Merci de vous présenter au minimum 45 minutes avant le début du spectacle.