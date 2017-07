Venez vibrer à l'HAXO BASS - Salve d'Honneur/3

publié le 26/07/2017 à 16:00

Pour clôturer la saison estivale et dans le cadre du Festival d'Histoire Vivante, la ville et les musées de Belfort organisent une soirée électro en entrée libre dans un lieu hors du commun : la Citadelle de Belfort !



Vous allez vous éclater à l'HAXO BASS, avec des DJ amateurs et professionnels, au cœur d'un événement aux ambiances Electro, Electro Swing, House et Hardstyle, avec des light shows, des streams vidéo et la possibilité de manger sur place.

Rendez-vous le samedi 19 août dès 21h dans la Cour d'Honneur de la Citadelle de Belfort!



Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook d'HAXO BASS.Vivez la soirée sur Snapchat: Corentin.Radio





HAXO BASS - Salve d'Honneur/3, un événement gratuit organisé par la ville et les musées de Belfort, avec Fun Radio, le son Dancefloor !