Gagnez vos places pour la Nocturne Etudiante au Moloco à Montbéliard

publié le 06/10/2017 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort vous offre vos places pour la grosse soirée étudiante au Moloco !





LE concert de l'automne 2017 à ne pas louper !

Pour cette nouvelle édition de la Nocturne Etudiante, Le Moloco propose un concert ouvert à tous (étudiants ou non): RDV le Jeudi 19 Octobre à 21H



La salle



BRAIN DAMAGE MEETS HARRISON STAFFORD (FROM GROUNDATION):

Pour l’occasion, on vous invite à découvrir l’un des projets de création les plus excitants du moment : la rencontre live entre Brain Damage etHarrison Stafford (chanteur de Groundation). Une création présentée seulement dans quelques salles et festivals en cet automne 2017 ! Passés respectivement maîtres internationalement reconnus dans les styles, le reggae et le dub, qu’ils développent parallèlement depuis bientôt 20 ans sans jamais réellement se rencontrer, les deux artistes s’évertuent à en bousculer les codes, dans le respect toujours plus grand de leurs origines jamaïquaines!



> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez 2 places pour la Nocturne Etudiante !



> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!





> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur lemoloco.com



HORAIRES:

Ouverture des portes : 21H00

Début de la soirée : 21H30



ADRESSE:

21 Rue de Seloncourt

25400 Audincourt



Prêt, feu... SMASH !



Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!







(Fin de l'opération le vendredi 13 Octobre 2017.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)