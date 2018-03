Gagnez vos places pour voir Jamel Debbouze en live

publié le 02/03/2018 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort vous offre vos places pour voir le nouveau one man show de Jamel à l'Axone de Montbéliard, le 17 mars!



Après 6 ans d'absence, Jamel est de retour sur scène, son terrain de jeu favori. Toujours aussi affûté, aérien, il vise juste et porte un regard drôlissime et indispensable sur la société française. Alors si vous voulez rire, c'est Maintenant ou Jamel !

Cette semaine Corentin vous offre la possibilité d'aller le voir a l'Axone!



> Jamel est de retour sur scène !

> Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez deux places pour voir Jamel à l'Axone le 17 mars à 20h30!

> Vous voulez augmenter vos chances de gagner? Partagez la publication Facebook, et likez la page de Fun Radio Belfort sur Facebook!



> Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!



> Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site de l'Axone



HORAIRE:17 mars 2018 - 20h30



(Fin de l'opération le vendredi 9 Mars 2018.)

(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 7 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)