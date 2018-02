Venez danser au Carnaval Zumba Party

publié le 09/02/2018 à 11:00

Fun Radio Belfort vous invite à danser le samedi 10 mars entre 20h et 23h au gymnase du Phare à Belfort!

Venez danser et vous éclater avec le Lions Club Belfort Cité et les profs de Zumba Party de Montbéliard!





Au programme:

Du sport, de la danse, et de la bonne humeur pour une bonne cause mondiale.

Vous serez accompagnés des 16 profs de la Team MontbéliardOuvert à tous, même aux débutants, aux enfants... Entrée à 12€ (tarif réduit pour les -12 ans) et disponible auprès des profs de Zumba, mais aussi sur place.

Une bouteille d'eau vous sera remise pour tous les efforts que vous ferez.



Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux associations d'aide aux enfants isolés.



Venez passer une bonne soirée et éliminer les excès des fêtes, et surtout, venez déguisés! ;)

Rejoignez l'événement sur Facebook:Carnaval Zumba Party à Belfort

et sur Facebook & Twitter: LIONS CLUB BELFORT CITE





Le Carnaval Zumba Party, un événement Fun Radio Belfort - Le Son Dancefloor!