L'Evènement : Gaming Days

publié le 23/03/2018 à 10:50

Fun Radio Lorraine présente "Gaming Days" by Groupe Mentor, les 31 mars & 1 avril 2018 à Tomblaine. Le salon "Culture Geek et Animations" autour du jeux-vidéo, pour toute la famille.

Au programme : Tournoi étudiant Fifa et Heartstone, concours cosplay, rétrogaming, réalité virtuelle, espaces enfants et bien d’autres animations. Les samedi 31 Mars et dimanche 1er Avril - Espace Jean Jaurès à Tomblaine. Infos & billetterie sur gamingdays.eu.

Un évènement Fun Radio Lorraine

