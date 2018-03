La mobilisation en Lorraine, Sidaction et France-Colombie en foot : l'actu de ce vendredi 23 mars 2018

publié le 23/03/2018 à 08:36

De nombreuses manfiestations ont été organisées dans la région hier pour défendre le service public. Ils étaient plus de 2 000 a défiler dans les rues de Nancy hier pour défendre notamment le statut de cheminots et de fonctionnaires. Du côté de Metz, ils étaient plus de 3 000 personnes à se rassembler à Metz, place de la gare. En France, 300 000 personnes se sont mobilisées selon le ministère de l'Intérieur. Une nouvelle journée de mobilisation nationale est prévue par la CGT le 19 avril prochain.



Le percent est prévu aujourd'hui à Nancy. Les lycéens vont défiler, déguisés dans les rues de la ville, aujourd'hui, pour fêter les 100 jours avant le Bac. Les forces de l'ordre seront mobilisés pour éviter les débordements.



Ouverture d’un drive fermier aujourd’hui à Cosnes-et-Romain. Une initiative d’Emplettes paysannes du Pays-Haut. Les membres de l’association vendent directement leurs productions aux consommateurs. C’est le 6ème point de retrait installé en Meurthe-et-Moselle.





Top départ du Sidaction aujourd’hui. Trois jours de mobilisation et de sensibilisation sur la lutte contre le Sida sont organisés en France. Objectif : récolter des dons pour faire avancer la recherche. Selon un sondage Ifop Bilendi, 26% des 15-24 ans considèrent encore qu'il existe des médicaments pour guérir du virus.



On va dormir une heure de moins ce week-end. On changera d’heure dans la nuit de samedi à dimanche. A 2 heures du matin, il sera 3 heures.



En foot, l'équipe de France se prépare déjà à la Coupe du Monde. Trois mois avant le début de la compétition, les Bleus affrontent la Colombie ce soir. Coup d'envoi à 21h.