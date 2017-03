Ghost in the shell : gagnez vos places de cinéma avec Fun Radio Nîmes

Avant-première: Ghost In The Shell au Pathé Belfort

publié le 16/03/2017 à 17:28

Scarlett Johansson est de retour dans les salles sombres avec Ghost in the Shell. Le film sortira le 29 mars. N'attendez pas plus longtemps ! Tentez votre chance en jouant avec Fun Radio Nîmes pour gagner vos places et assister à l'avant-première du film le mardi 28 mars au Kinepolis.

> GHOST IN THE SHELL Bande Annonce VF (2017) Scarlett Johansson

Dans un futur proche, le Major lutte contre les plus dangereux criminels. Dotée d'un corps aux capacités cybernétiques acquis après avoir été sauvée d'un accident. Le major est la seule à pouvoir combattre une menace d'un nouveau genre qui pirate et contrôle les esprits. Prête à en découdre avec cet ennemi, elle apprend qu'on lui aurait menti. On ne lui a pas sauvé la vie, on lui a volé. Elle veut alors connaitre la vérité sur son passé et trouver les responsables.





