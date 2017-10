Haribo et Fun Radio Nîmes vous offrent vos bonbons d'Halloween

publié le 20/10/2017 à 19:06

Fun Radio Nîmes et Haribo fêtent Halloween avec vous !



On a reçu 72kg de bonbons... On partage ?

Haribo Box

Écoutez Fouco entre 12 heures et 16 heures pour gagner vos boîtes Haribo pour vous, vos potes et votre famille.

Dès que vous entendez le Signal du Smash Fun, appelez le standard au 0 800 85 15 14 (Numéro gratuit).

Date du Jeu : 23/10/2017 - 27/10/2017