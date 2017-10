Vivez le salon du Jeu Vidéo de Saint-Martin de Crau

publié le 16/10/2017 à 09:17

Le saviez vous ? Le jeu vidéo est la première industrie culturelle et dans le monde par son chiffre d'affaires ! En France, il est pratiqué par 31 millions de personnes. Il permet de développer l'esprit d'équipe, la réflexion stratégique, l'ouverture et l'adaptation à la nouveauté, la dextérité et surtout, de se détendre et de s'amuser.



Fun Radio Nîmes s'associe à l'association PXL qui organise le Salon du jeu vidéo les 21 et 22 octobre à la salle Mistral de Saint-Martin de Crau, et lors duquel vous trouverez de nombreuses animations, une exposition retrogaming, des compétitions, des stands des partenaires du salon, des ateliers de discussion, des rencontres avec des professionnels qui vous permettront peut-être de découvrir votre vocation pour les métiers du jeu vidéo. Bref, de quoi s'y perdre pendant des heures.

Alors rendez-vous ce week-end à Saint-Martin de Crau !