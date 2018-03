IVA des lycées de Lorraine, journée justice morte : l'actu de ce mercredi 21 mars 2018

publié le 21/03/2018 à 10:16

Les indicateurs de valeur ajoutée (IVA) des lycées ont été publiés ce matin par l'éducation nationale. Objectif : mettre en avant les lycées qui accompagnent le mieux les lycéens de la seconde jusqu'au bac. En Moselle par exemple, 4 établissements prennent la tête ex æquo avec des taux de réussite de 100% au bac. Le lycée Joseph la Providence de Forbach et le lycée Sainte-Chrétienne de Sarreguemines, et les lycées Notre-Dame de la Providence et Saint-Pierre Chanel de Thionville.





Journée justice morte aujourd'hui en Lorraine comme partout en France. Les avocats dénoncent le projet de réforme de la justice et notamment l'expérimentation d'un tribunal criminel ou encore le dépôt de plainte en ligne. Les audiences prévues aujourd'hui seront donc repoussées.



La nuit de l’orientation aura lieu ce soir. Plus de 60 métiers seront représentés pour cette 6ème édition. Objectif : aider les 15-25 ans a affiner leur projet d’avenir en allant au contact de professionnels. Parmi les secteurs qui recrutent : le BTP, l’électricité, les développeurs web ou les métiers de la fibre optique. Rendez-vous ce soir à la chambre de commerce et d’industrie de Nancy de 16h30 à 21h.





En basket, le SLUC a battu Orléans pour la 24ème journée de Pro B. Score final 94-91. Les Cougars sont toujours 7ème au classement.