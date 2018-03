Manifestation à Bar-le-Duc, vague de froid : l'actu de ce lundi 19 mars 2018

publié le 19/03/2018 à 09:27

Plus de 500 personnes se sont rassemblées à Bar-le-Duc pour rejeter le projet de fermeture de la maternité. La suppression de l'établissement obligerait les futures mamans à se rendre à 20 km de là à Saint-Dizier ou à 50 km à Verdun. En signe de solidarité, les commerçants avaient fermés leur rideaux entre 14 et 15 heures.





Des mesures ont été prises contre la vague de froid dans la région. 264 places de renfort hivernal et 54 places supplémentaires grand froid restent ouvertes.



Plusieurs phases de travaux vont se succéder à partir d’aujourd’hui rue Joseph Hénot à Metz. Véolia doit réaliser des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et remettre les branchements à neuf. La circulation sera modifiée, plusieurs déviations seront mises en place.





Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie. Le chef de l’état a obtenu plus de 76% des voix soit plus que les 63% obtenus en 2012. Il sera donc à la tête du Kremlin jusqu'en 2024. Ce sera son 4ème et dernier mandat. 107 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes hier. Une élection entachée par des soupçons de fraude. Au moins une centaine d’irrégularités ont été signalées dans plusieurs régions du pays par l’opposition.