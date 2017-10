Jean Rottner élu pour remplace Philippe Richert, tombes dégradées à Metz: l'actu de ce mercredi 4 octobre 2017

publié le 04/10/2017 à 08:53

Les avocats de Metz, Sarreguemines et Thionville manifestent à Metz. Les robes noires en grève bloquent l'entrée du Palais de justice depuis hier. Ils protestent contre la possible suppression de la Cour d'appel de la ville. Elle est menacée, selon eux, par la réforme de la carte judiciaire. Aucune affaire ne sera jugée d'ici vendredi. Jour où la ministre de la justice doit présenter ses grands chantiers.



Une cinquantaine de tombes d'un cimetière de Metz a été dégradé ce week-end. Aucune inscription n'a été relevée. La mairie a porté plainte et une enquête a été ouverte.

Jean Rottner succèdera t-il à Philippe Richert ? Le maire de Mulhouse a en tout cas été choisi pour représenter la majorité à l'élection du conseil régional du Grand Est. Seul candidat à se déclarer, il a été élu à l'unanimité. Le successeur de Philippe Richert sera élu en assemblée plénière d'ici le 20 octobre.





Attention aux travaux les deux prochains week-ends sur le viaduc de Frouard près de Nancy. Les peignes métalliques et leurs soubassement en béton doivent être changés en urgence. Le chantier se déroulera les week-end du 6 au 9 octobre et du 13 au 16 pour limiter la gêne des usagers.