Ouverture du jardin éphémère à Nancy, la possible démission de Philippe Richert : l'actu de ce vendredi 29 septembre 2017

publié le 29/09/2017 à 09:43

Philippe Richert serait sur le départ. Le président de la région Grand Est devrait annoncer sa démission demain après-midi à Strasbourg. En cause : le harcèlement permanent dont il est victime. Depuis la réforme, il est considéré par beaucoup d'alsaciens comme un "traître" qui aurait abandonné l'Alsace au profit du Grand-Est. L'intérim sera donc assuré par le premier vice-président jusqu'à une nouvelle élection en fin de séance plénière le 20 octobre prochain.



Lancement du jardin éphémère place Stanislas à Nancy "Place à l'arbre". Il sera inauguré ce week-end. Le thème de cette 14ème édition : l’arbre. Il aura d’ailleurs la forme d’une feuille d’érable vu du ciel ou depuis le balcon de l’hôtel de ville. 12 scènes sensibiliseront le public aux dangers de la déforestation et de la préservation des arbres. L’année dernière, 744 000 visiteurs avait profité des installations.



Ouverture de la 82ème Foire internationale de Metz aujourd’hui. 650 exposants sont réunis pendant plus de 10 jours. Plus de 20 secteurs différents sont représentés : l’habitat et le second œuvre, l’ameublement et la déco, les arts ménagers mais aussi le bien-être et la beauté, les nouvelles technologies ou encore l’agriculture et la gastronomie.