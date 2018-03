Journée internationale des droits des femmes, attention aux faux agents à Metz : l'actu de ce

publié le 08/03/2018 à 09:29

Nancy célèbre la journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. Des animations, des concerts et une projection cinématographique sont prévus à partir de 16h en ville. Des stands seront également installés.

Associations féministes et représentants de syndicats appellent les salariés à cesser le travail à 15h40 en portant un ruban blanc. C’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour. C’est également dans ce contexte que le gouvernement a commencé à dévoiler hier ses mesures pour l’égalité entre les deux sexes. Les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts "injustifiés" de salaires entre hommes et femmes seront sanctionnées à partir de 2022.



Attention aux escroqueries téléphoniques à Nancy. Des personnes appellent des habitants du Grand Nancy et se font passer pour la Maison de l’Habitat et du Développement Durable de la métropole. Ils proposent une aide intitulée « Isolation des combles à 1€ ». Il s’agit d’une arnaque, il est conseillé de ne pas répondre favorablement à ces appels.



Attention aux faux agents et aux faux policiers à Metz. Ils se présentent au domicile de personnes âgées de la ville et de l’agglomération notamment à Montigny-lès-Metz. Il est donc recommandé de ne pas ouvrir à des inconnus. En cas de doute, contactez la gendarmerie ou la police.