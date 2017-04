Benoît Hamon à Nancy, grève des PV en Meurthe-et-Moselle, FC Metz-OL à huis clos : l'actu de ce mercredi 5 avril 2017

publié le 05/04/2017 à 09:30

Benoit Hamon sera en Lorraine aujourd'hui. Le candidat du Parti Socialiste sera en meeting au zénith de Nancy. Le rendez-vous est fixé à 18h. A noter : la campagne d'affichage pour la présidentielle commencera lundi prochain. Un million d'affiches officielles des candidats vont être collées sur environ 80 000 panneaux près des mairies et des bureaux de vote.





La grève des PV est lancée en Meurthe-et-Moselle. Le syndicat d'unité SGP Police FO appelle les policiers à faire le service minimum. En cause : une réforme des horaires de travail au niveau local. Les fonctionnaires réclament l'adoption du cycle du "vendredi fort" qui leur permettrait d'avoir un weekend sur deux de libre au lieu d'un sur six. Une manière de manifester leur mécontentement puisque les policiers n'ont ni le droit de grève, ni le droit de manifester durant leur temps de travail. Attention tout de même : les gendarmes et la police municipale ne font pas grève.



Un match exceptionnel est attendu ce soir à Metz. Le FC Metz accueille à nouveau l’Olympique Lyonnais à Saint-Symphorien. Une rencontre à huis clos. Elle compte pour la 16ème journée de Ligue 1 et remplace celle arrêtée le 3 décembre dernier après des jets de pétards sur le gardien de but lyonnais. Coup d’envoi à 19h.