L'ASNL reste en Ligue 2, la grève à la SNCF : l'actu de ce lundi 14 mai 2018

publié le 14/05/2018 à 09:31

Le trafic est très perturbé sur les rails aujourd'hui dans la région. La grève à LA SNCF se poursuit. Un sursaut de mobilisation est prévu. 1 TER sur 4 circule en Lorraine, 1 TGV sur 2. Comptez 1 train sur 2 en moyenne entre Nancy et Luxembourg et entre Nancy et Metz. 1 sur 10 entre Metz et Strasbourg. Pas de liaison en revanche entre Nancy et Longwy. Des cars de subtitution sont mis en place. Fin de la mobilisation demain matin.





Sur la route, attention aux travaux sur l'A30 à partir de ce soir. Des travaux nocturnes sont prévus entre Fameck en Hayange jusqu'à la fin du mois sur la portion de 4 km. La circulation sera basculée et la limitation de vitesse abaissée à 70km/h.



L'ASNL se maintien en Ligue 2 et Didier Tholot reste à Nancy. L'entraineur a signé pour 2 ans. Les rouges et blancs ont battu Orléans 3-0 vendredi pour la dernière journée du championnat. Une victoire qui permet aux nancéiens de finir à la 17eme place du classement et d'éviter les barrages. Un match également marqué par la révérence du capitaine Youssouf Hadji qui raccroche les crampons. Le marocain de 38 ans a été ovationné par les supporters à sa sortie de terrain et à la fin de la rencontre.