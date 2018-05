Grève sur le réseau Citéline, Nancy-Orléans ce soir en Ligue 2 : l'actu de ce vendredi 11 mai 2018

publié le 11/05/2018 à 09:20

Une grève touche Transfensch aujourd'hui. Citéline, le réseau de transport qui couvre 35 communes dont Thionville et Hayange est touché. Des actions sont également prévues : le rond-point du Kinépolis de Thionville doit être bloqué ce matin. Le boulevard Foch sera également paralysé. En ligne de mire : la suppression de plusieurs lignes et la modification des horaires voulues par la direction. Les salariés craignent des suppressions de postes.





10,4 millions d’euros. C’est la somme qu’a récupéré la CAF de Meurthe-et-Moselle auprès des fraudeurs en 2017. Plus de 300 000 contrôles ont été effectués notamment par recoupage de fichiers ou par demande de justificatifs. 17% des fraudeurs détectés ont fait l’objet de poursuites pénales, 11% ont reçu des avertissements et 72% des pénalités financières.



Uber eats débarque à Metz. L’application de livraison de repas à domicile permet de recevoir vos plats en moins de 30 minutes et sans minimum de commande en choisissant parmi une vingtaine de restaurants. Les restaurateurs proposent leurs plats 7 jours sur 7 et de 11 h à 23 h à domicile. L’application est déjà disponible à Nancy et dans 32 autres villes françaises.





En foot, dernière chance pour l’AS Nancy-Lorraine de se maintenir en Ligue 2. Dernier match de la saison ce soir. Les nancéiens accueillent Orléans. Ils sont actuellement 17ème au classement, et devancent de 2 points seulement le barragiste. Coup d’envoi du match à 20h45 au stade Marcel Picot.