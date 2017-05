L'électroSound Festival s'installe à Colmar cet été

publié le 24/05/2017 à 16:00

Êtes-vous prêts?

L'électro Sound Festival vous invite à sa toute première édition, qui vous assure de ne pas vous ennuyer, et de bouger jusqu'au bout de la nuit avec les meilleurs dj's internationaux!





L'électroSound Festival? Vous allez adorer!

C'est une soirée intense de pur kiff, avec des artistes du top 50 mondial, qui viennent faire la teuf avec vous à Colmar, près de Mulhouse.



> Electro Sound Festival 2017 Crédit Image : dailymotion | Durée : | Date : 24/05/2017



Vos artistes préférés sont attendus à L'électroSound Festival!

La ville de Colmar a été choisie pour accueillir la première édition dance-electro de France.

L’ElectroSound Festival aura lieu au Théâtre de Plein Air à Colmar. De nombreux artistes comme David Guetta, LMFAO, Martin Garrix ou encore Justice ont déjà performé sur cette grande scène. Au mois de juillet, celle-ci accueillera 5 artistes de renommée internationale qui mettront le feu. Démarrez vos vacances avec un show incroyable !



Rendez-vous le 1er juillet, de 21h à 5h30 !

Noyz, Sound of legend, Timmy trumpet, R3hab, Vinai, Eva Simons, Mathew Gardner seront avec vous pour passer la soirée: ils mixeront les plus gros tubes Dance-Electro du moment!



R3hab: Considéré comme l’un des meilleurs DJ au monde, il enflamme toutes les plus grandes scènes avec ses hits planétaires. Timmy Trumpet: Timmy enflamme les dancefloors des 4 coins de la planète avec sa légendaire trompette.



Vianai: Tout le monde connaît le fameux son How We Party du célèbre duo de DJ italien en featuring avec R3HAB.



Eva Simons: Elle a explosé avec ses hits Take Over Control et This is Love en featuring avec Afrojack et Will.i.Am





Sound Of Legend: Ce super-héros des platines reprend des anciens tubes comme Blue ou encore Komodo. Noyz: Le frère de Kev Adams, alias DJ Noyz, a choisi les platines plutôt que l’humour.





Mathew Gardner: Révélé par la scène electro alsacienne, ce jeune DJ est une découverte à ne pas manquer.

Le line-up est disponible intégralement sur le site officiel du festival.





Pour assister à ce qui se fait de mieux, et vivre une ambiance de dingue comme vous n'avez jamais encore vécu, la billetterie est ouverte, il est temps de prendre vos places rapidement:

Billeterie de l'ElectroSound Festival 2017





Rejoignez l'événement sur Facebook: ElectroSound Festival



Informations pratiques:

21h – 5h30

Théâtre de plein air

Avenue de la Foire aux Vins,

68000 Colmar



Un parking gratuit est mis à la disposition des festivaliers.



Comment s’y rendre en train ?

L’accès au festival est également possible par le réseau ferroviaire de la région. De nombreux trains desservent la ville de Colmar.



L’accès au festival est soumis à quelques conditions :

Être en possession d’un ticket en cours de validité

Avoir plus de 16 ans (ou être accompagné pour les mineurs de moins de 16 ans)

Respecter les conditions générales de vente





Les meilleurs événements dance-électro sont avec Fun Radio, Le Son Dancefloor!